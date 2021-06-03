США отправят 25 миллионов доз вакцины против COVID-19 по всему миру
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В четверг президент Джо Байден рассказал, как Соединенные Штаты поделятся с остальным миром примерно 25 миллионами из запланированных 80 миллионов доз вакцины против COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Байден сказал, что Соединенные Штаты пожертвуют почти 19 миллионов доз своей вакцины COVID-19 в рамках международной программы обмена вакцинами COVAX.
Через COVAX около 6 миллионов доз пойдут в Латинскую Америку и Карибский бассейн, около 7 миллионов доз - в Южную и Юго-Восточную Азию и примерно 5 миллионов - в Африку.
Остальные дозы, что составляют не более 6 миллионов, пойдут непосредственно из Соединенных Штатов в такие страны, как Канада, Мексика, Индия и Южная Корея, сказал он.
"Мы делимся этими дозами не для того, чтобы заручиться услугами или добиться уступок, - говорится в заявлении Байдена. - Мы делимся этими вакцинами, чтобы спасать жизни и помочь миру в преодолении пандемии, используя силу нашего примера и наши ценности".
Контекст
Мировое сообщество оказывало на Байдена давление, чтобы тот разделил излишки вакцины COVID-19 в США.
В течение нескольких месяцев Белый дом оставался сосредоточенным на вакцинации американцев после того, как за последний год коронавирус убил более полумиллиона человек в Соединенных Штатах.
Но президент пообещал, что Соединенные Штаты станут поставщиком вакцины в другие страны, и пообещал отправить за границу не менее 20 миллионов доз вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson&Johnson, кроме 6 миллионов доз вакцины AstraZeneca, которую уже запланировано передать другим странам.
Белый дом заявил, что 25 миллионов доз, о которых Байден объявил в четверг, не будут включать поставку от AstraZeneca. Байден поставил себе цель распределить все 80 миллионов доз в июне.
Добавим
США по-прежнему лидируют среди стран мира по количеству случаев COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в стране зафиксировано более 33,2 миллионов случаев коронавируса, больше 595 тысяч инфицированных умерли.