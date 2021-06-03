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США відправлять 25 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 по всьому світу

Київ • УНН

 • 16554 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. У четвер президент Джо Байден розповів, як Сполучені Штати поділяться з рештою світу приблизно 25 мільйонами із запланованих 80 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

США відправлять 25 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 по всьому світу

Деталі

Байден сказав, що Сполучені Штати пожертвують майже 19 мільйонів доз своєї вакцини COVID-19 в рамках міжнародної програми обміну вакцинами COVAX.

Через COVAX близько 6 мільйонів доз підуть до Латинської Америки і Карибського басейну, близько 7 мільйонів доз - в Південну і Південно-Східну Азію і приблизно 5 мільйонів - в Африку.

Решту доз, що становлять трохи більше 6 мільйонів, підуть безпосередньо зі Сполучених Штатів до таких країн, як Канада, Мексика, Індія і Південна Корея, сказав він.

"Ми ділимося цими дозами не для того, щоб заручитися послугами або добитися поступок, - йдеться в заяві Байдена. - Ми ділимося цими вакцинами, щоб рятувати життя і допомогти світу у подоланні пандемії, використовуючи силу нашого прикладу і наші цінності".

Контекст

Світова спільнота чинила на Байдена тиск, щоб той розділив надлишки вакцини COVID-19 в США.

Протягом декількох місяців Білий дім залишався зосередженим на вакцинації американців після того, як за останній рік коронавірус вбив понад півмільйона людей в Сполучених Штатах.

Але президент пообіцяв, що Сполучені Штати стануть постачальником вакцини в інші країни, і пообіцяв відправити за кордон не менше 20 мільйонів доз вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna і Johnson&Johnson, окрім 60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca яку вже заплановано передати іншим країнам.

Білий дім заявив, що 25 мільйонів доз, про які Байден оголосив в четвер, не включатимуть поставку від AstraZeneca. Байден поставив собі за мету розподілити всі 80 мільйонів доз в червні.

Додамо

США як і раніше лідирують серед країн світу за кількістю випадків COVID-19. За даними університету Джонса Хопкінса, за час пандемії в країні зафіксовано понад 33,2 млн випадків коронавірусу, більше 595 тисяч інфікованих померли.

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