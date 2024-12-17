США выделили Украине $177 млрд, но часть пакетов помощи еще не поступила - Президент Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что США выделили Украине 177 миллиардов долларов, однако часть помощи, еще не поступила. Об этом он заявил во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает УНН.

Мы делали все, чтобы США дали средства, по крайней мере на бумаге. Да не все деньги и пакеты еще дошли, но было отклонено 177 млрд долларов. Проголосовано Конгрессом, принято Белым домом и тому подобное. Половина из них пришла в виде оружия, но многое не пришло - сказал Зеленский.

Он призвал украинские общины, сотрудничающие с американскими партнерами, содействовать в распространении информации о том, что "финансирование уже выделено, но оружие еще не поступило".

"Если нам нужно 12-15 дополнительных систем ПВО Patriot и десятки других, это надо доносить. Я не могу коммуницировать, сколько здесь есть уже. Много. Но мы говорим, что 12-15 нужно, чтобы закрыть небо", - подчеркнул президент

Напомним

Великобритания выделяет Украине 35 миллионов фунтов стерлингов (более 44 миллионов долларов) в качестве чрезвычайной помощи.