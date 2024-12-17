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США выделили Украине $177 млрд, но часть пакетов помощи еще не поступила - Президент Украины

США выделили Украине $177 млрд, но часть пакетов помощи еще не поступила - Президент Украины

Киев  •  УНН

 • 4023 просмотра

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Зеленский сообщил, что США одобрили $177 млрд помощи Украине, но не все средства и вооружение уже получены. Украина нуждается в дополнительно 12-15 системах ПВО Patriot для защиты неба.

Президент Владимир Зеленский заявил, что США выделили Украине 177 миллиардов долларов, однако часть помощи, еще не поступила. Об этом он заявил во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает УНН.

Мы делали все, чтобы США дали средства, по крайней мере на бумаге. Да не все деньги и пакеты еще дошли, но было отклонено 177 млрд долларов. Проголосовано Конгрессом, принято Белым домом и тому подобное. Половина из них пришла в виде оружия, но многое не пришло

 - сказал Зеленский.

Он призвал украинские общины, сотрудничающие с американскими партнерами, содействовать в распространении информации о том, что "финансирование уже выделено, но оружие еще не поступило".

"Если нам нужно 12-15 дополнительных систем ПВО Patriot и десятки других, это надо доносить. Я не могу коммуницировать, сколько здесь есть уже. Много. Но мы говорим, что 12-15 нужно, чтобы закрыть небо", - подчеркнул президент

Напомним

Великобритания выделяет Украине 35 миллионов фунтов стерлингов (более 44 миллионов долларов) в качестве чрезвычайной помощи.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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