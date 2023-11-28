США перечислят в Фонд поддержки энергетики Украины 23 млн евро
Киев • УНН
USAID выделило 25 миллионов долларов США Фонду энергетической поддержки Украины - первый вклад США - на закупку оборудования для ремонта критически важной инфраструктуры. Общий вклад Украины в этот фонд превышает 329 миллионов евро.
Агентство США по международному развитию (USAID) и Секретариат Энергетического Сообщества подписали Соглашение о грантовом взносе США в Фонд поддержки энергетики Украины на 25 миллионов долларов США (23 миллиона евро). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэнергетики.
Детали
Отмечается, что это первый взнос США в Фонд.
Фонд поддержки энергетики Украины - эффективный механизм для осуществления закупок оборудования, необходимого украинским энергетическим компаниям для восстановления украинским энергетическим компаниям для восстановления и ремонтов инфраструктуры после вражеских атак. после вражеских атак. Мы благодарим американских партнеров за этот вклад, который позволит укрепить энергетическую безопасность нашего государства
Дополнение
Всего украинские партнеры обязались перечислить более 329 миллионов евро. Из них 192 миллиона евро уже внесли 15 спонсоров государственного и частного секторов из разных государств. Остальные деньги ожидаются в ближайшее время.
Средства используются для закупки оборудования, необходимого для восстановления энергетических компаний.
В частности, в период с 1 января по 27 ноября этого года в рамках Фонда заключено 132 соглашения о закупке энергетического оборудования, топлива и материалов на общую сумму в почти 100 миллионов евро.
Контекст
Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года, он дает возможность правительствам, международным финансовым организациям, а также частным донорам оказывать существенную поддержку донорам оказывать существенную поддержку украинскому энергетическому сектору.
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США перечислят в Фонд поддержки энергетики Украины 23 млн евро
USAID выделило 25 миллионов долларов США Фонду энергетической поддержки Украины - первый вклад США - на закупку оборудования для ремонта критически важной инфраструктуры. Общий вклад Украины в этот фонд превышает 329 миллионов евро.
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