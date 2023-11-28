США перечислят в Фонд поддержки энергетики Украины 23 млн евро

Агентство США по международному развитию (USAID) и Секретариат Энергетического Сообщества подписали Соглашение о грантовом взносе США в Фонд поддержки энергетики Украины на 25 миллионов долларов США (23 миллиона евро). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэнергетики.

Детали

Отмечается, что это первый взнос США в Фонд.

Фонд поддержки энергетики Украины - эффективный механизм для осуществления закупок оборудования, необходимого украинским энергетическим компаниям для восстановления украинским энергетическим компаниям для восстановления и ремонтов инфраструктуры после вражеских атак. после вражеских атак. Мы благодарим американских партнеров за этот вклад, который позволит укрепить энергетическую безопасность нашего государства - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Дополнение

Всего украинские партнеры обязались перечислить более 329 миллионов евро. Из них 192 миллиона евро уже внесли 15 спонсоров государственного и частного секторов из разных государств. Остальные деньги ожидаются в ближайшее время.

Средства используются для закупки оборудования, необходимого для восстановления энергетических компаний.

В частности, в период с 1 января по 27 ноября этого года в рамках Фонда заключено 132 соглашения о закупке энергетического оборудования, топлива и материалов на общую сумму в почти 100 миллионов евро.

Контекст

Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года, он дает возможность правительствам, международным финансовым организациям, а также частным донорам оказывать существенную поддержку донорам оказывать существенную поддержку украинскому энергетическому сектору.

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