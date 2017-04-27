США стоят за событиями в Венесуэле и Сирии - Б.Асад
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент Сирии Башар Асад заявил, что американские власти стоят за событиями в Венесуэле и Сирии, отметив сходство конфликтов, передает УНН со ссылкой на TeleSUR.
"Конечно, они будут похожи, потому что сторона, которая их планирует и проводит в жизнь - одна и та же. Это США в качестве маэстро и государства Запада, составляющие хор ", - сказал он.
По его словам, США считают неприемлемым то, что страны Латинской Америки встали на защиту интересов своих народов.
Напомним, демонстрации против власти в Венесуэле продолжаются с начала апреля. Противостояние между властью и оппозицией в стране усилилось после того, как власти запретили лидеру оппозиции Энрике Каприлес занимать государственные должности в течение 15 лет. Оппозиция отмечает, что Н.Мадуро превратился в диктатора и обвиняет его правительство в вооружении гражданских распространению насилия и страха.
Также напомним, рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии, из которого, как они утверждают, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб.