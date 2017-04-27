США стоять за подіями в Венесуелі і Сирії - Б.Асад
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент Сирії Башар Асад заявив, що американська влада стоять за подіями в Венесуелі і Сирії, зазначивши схожість конфліктів, передає УНН з посиланням на TeleSUR.
“Звичайно, вони будуть схожі, тому що сторона, яка їх планує і проводить в життя, — одна і та ж. Це США в якості маестро і держави Заходу, складові хор,” — сказав він.
За його словами, США вважають неприйнятним те, що країни Латинської Америки встали на захист інтересів своїх народів.
Нагадаємо, демонстрації проти влади у Венесуелі тривають з початку квітня. Протистояння між владою та опозицією у країні посилилось після того, як влада заборонила лідеру опозиції Енріке Капрілесу обіймати державні посади протягом 15 років. Опозиція зазначає, що Н.Мадуро перетворився на диктатора і звинувачує його уряд в озброєнні цивільних для поширення насильства і страху.
Також нагадаємо, рано зранку у п’ятницю, 7 квітня, США випустили 59 крилатих ракет “Томагавк” по військовому аеродрому в центральній Сирії, з якого, як вони стверджують, вилетіли літаки, які здійснили хімічну атаку у провінції Ідліб.