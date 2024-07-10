Власти США помешали попыткам России распространять дезинформацию с помощью ботов на базе искусственного интеллекта, которые создавали фейковые профили на социальной сети X. Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

По документам, обнародованным Министерством юстиции США во вторник, редактор одного из российских государственных медиа разработал программное обеспечение для ботофермы, финансируемой сотрудником ФСБ. С июня по декабрь, в рамках этого проекта было активно почти 1000 профилей, которые маскировались под американцев, распространяя пророссийские государственные нарративы.

Один из профилей выдумал, что он является пользователем из Миннеаполиса, штат Миннесота, и опубликовал видео, где якобы путин утверждает, что некоторые территории Польши, Украины и Литвы стали частью России после Второй мировой войны.

Другой профиль, под именем "Сью Уильямсон" из Грэшема, штат Орегон, разместил видео, которое ставит под сомнение количество иностранных бойцов, присоединенных к украинским войскам. Платформа X удалила упомянутые профили, но не комментировала эту ситуацию.

Предварительно ботоферма была организована лицом, работавшим в 2022 году заместителем главного редактора RT, российского медиа-агентства, финансируемого правительством, согласно заявлению под присягой, включенному в правительственные документы. Документы не раскрывают личность лица.

Это лицо, которое остается работником RT, с 2023 года стало руководителем отдела цифровых медиа. Согласно американским заявлениям, именно под ее руководством было разработано программное обеспечение для ботофермы, проект которого получил одобрение и финансирование от офицера российской разведки, согласно официальным заявлениям под присягой.

Лица, связанные с ботофермой, также перевели средства за границу для приобретения двух доменных имен у американской компании, с целью создания частных почтовых серверов, как указано в судебных документах. Согласно данным США, эти домены использовались для создания электронных адресов, что сделало возможным регистрацию не менее 968 фейковых аккаунтов в социальных сетях.

россия намеревалась использовать эту ботоферму для распространения иностранной дезинформации, созданной искусственным интеллектом, масштабируя свою работу с помощью ИИ, чтобы подорвать наших партнеров в Украине и повлиять на геополитические нарративы, выгодные российскому правительству - говорится в заявлении директора ФБР Кристофера Рэя.

Напомним

Служба безопасности нейтрализовала две ботофермы, которые действовали в Житомирской области и в Днепре. Фигуранты помогали спецслужбам рф взламывать телефоны украинских защитников и распространять кремлевскую пропаганду.