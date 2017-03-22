США присоединились к наступлению на сирийскую Ракку
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Армия США помогает силам международной коалиции в наступлении на ключевой участок подконтрольной радикальной группировке "Исламское государство" провинции Ракка в Сирии, сообщили в Пентагоне, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В Минобороны США сообщили, что американская авиация высадила сирийских повстанческих пехотинцев возле города Табка, что в 45 км от города Ракка - столицы провинции.
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Там силы коалиции пытаются взять контроль над дамбой на реке Евфрат, которая снабжает провинцию электроэнергией. Там же находится военный аэродром и тюрьма, в которой "ИГ" держит своих заключенных.
Представитель Пентагона Эрик Похан не указал, какое количество американских военных вовлечены в эту операцию, но сообщил, что американские солдаты участвуют в боях на передовой.
По его словам, дамба - "важна как стратегическая цель", и ее захват "фактически отрежет "ИГ" от западных подходов к городу Ракка.