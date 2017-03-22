США присоединились к наступлению на сирийскую Ракку

В Минобороны США сообщили, что американская авиация высадила сирийских повстанческих пехотинцев возле города Табка, что в 45 км от города Ракка - столицы провинции.

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Там силы коалиции пытаются взять контроль над дамбой на реке Евфрат, которая снабжает провинцию электроэнергией. Там же находится военный аэродром и тюрьма, в которой "ИГ" держит своих заключенных.

Представитель Пентагона Эрик Похан не указал, какое количество американских военных вовлечены в эту операцию, но сообщил, что американские солдаты участвуют в боях на передовой.

По его словам, дамба - "важна как стратегическая цель", и ее захват "фактически отрежет "ИГ" от западных подходов к городу Ракка.