США приєдналися до наступу на сирійську Ракку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Армія США допомагає силам міжнародної коаліції у наступі на ключову ділянку підконтрольної радикальному угрупованню "Ісламська держава" провінції Ракка у Сирії, повідомили у Пентагоні, передає УНН з посиланням на ВВС.
У міноборони США повідомили, що американська авіація висадила сирійських повстанських піхотинців неподалік міста Табка, що за 45 км від міста Ракка - столиці провінції.
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Там сили коаліції намагаються перебрати контроль над дамбою на річці Євфрат, що постачає провінцію електроенергією. Там же знаходиться військове летовище і в'язниця, у якій "ІД" тримає своїх в'язнів.
Речник Пентагону Ерік Похан не зазначив, яка кількість американських військових залучена до цієї операції, але повідомив, що американські солдати беруть участь у боях на передовій.
За його словами, дамба - "важлива як стратегічна ціль", і її захоплення "фактично відріже "ІД" від західних підходів до міста Ракка.