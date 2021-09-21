США предупредили Европу о распределении газа по квотам и его нехватки для отопления
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Этой зимой в Европе может закончиться природный газ для отопления домов из-за нехватки запасов и ограниченных поставок из России. Об этом сообщил старший советник президента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн, информирует УНН.
Детали
По словам Хохштейна, если зима будет по-настоящему холодной, то ряд стран сможет купить больше газа по завышенным ценам, а остальным придется распределять его по квотам для населения.
Он отметил, что по сравнению с двумя предыдущими годами, пока поставки газа из России в Европу крайне низкие. Россия пытается использовать энергетический кризис для усиления своих аргументов в пользу проекта газопровода “Северный поток-2”, против которого выступает президент США Джо Байден.
Советник сказал, что США стремятся обеспечить достаточное количество топлива за счет поставок по доступным ценам нефти в Саудовскую Аравию, что ускорит энергетический переход.
Добавим, что энергетические структуры, по мнению Хохштейна, стали также проблемными из-за частых в последнее время пожаров, штормов и других вещей, которые нарушают энергоснабжение.
Напомним
Стоимость газа в Европе обновила исторический максимум, превысив 9 сентября отметку 700 долларов за 1 тыс. куб. м.