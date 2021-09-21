США попередили Європу про розподіл газу за квотами та його нестачу для опалення

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За словами Хохштейна, якщо зима буде по-справжньому холодною, то низка країн зможе купити більше газу за підвищеними цінами, а іншим доведеться розподіляти його за квотами для населення.

Він наголосив на тому, що порівняно з двома попередніми роками, наразі постачання газу з Росії в Європу вкрай низьке. Росія намагається використовувати енергетичну кризу для посилення своїх аргументів на користь проекту газопроводу "Північний потік-2", проти якого виступає президент США Джо Байден.

Радник сказав, що США прагнуть забезпечити достатню кількість палива за допомогою постачання за доступними цінами нафти до Саудівської Аравії, що прискорить енергетичний перехід.

Додамо, що енергетичні структури, на думку Хохштейна, стали також проблемними через часті останнім часом пожежі, шторми та інші речі, які порушують енергопостачання.

Нагадаємо

Вартість газу в Європі обновила історичний максимум, перевищивши 9 вересня позначку 700 доларів за 1 тис. куб. м.