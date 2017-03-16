США заметили у восточного побережья корабль ВМФ России
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" снова замечен у восточного побережья США. Он находился примерно в 37 км к юго-востоку от американской базы подводных лодок в Кингс-Бее (штат Джорджия), передает УНН со ссылкой на Fox News.
Как уточнили собеседники, судно было обнаружено примерно в 23 милях (37 км) к северо-востоку от американской военной базы Кингс-Бей в штате Джорджия.
Ранее, 15 февраля, источники Fox News в американских властных структурах заявляли о приближении "Виктора Леонова" к побережью США в районе базы подводных лодок в штате Коннектикут.
До этого, в январе 2015 года, поступали данные о его пребывании у побережья Гаваны, как раз когда там проходил первый раунд переговоров по вопросу восстановления двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Кубой.
Корабль оснащен ракетным комплексом класса "земля-воздух", гидролокаторами, а также системой перехвата сигналов SIGINT.