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США заметили у восточного побережья корабль ВМФ России

США заметили у восточного побережья корабль ВМФ России

Киев • УНН

 • 12813 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" снова замечен у восточного побережья США. Он находился примерно в 37 км к юго-востоку от американской базы подводных лодок в Кингс-Бее (штат Джорджия), передает УНН со ссылкой на Fox News.

Как уточнили собеседники, судно было обнаружено примерно в 23 милях (37 км) к северо-востоку от американской военной базы Кингс-Бей в штате Джорджия.

Ранее, 15 февраля, источники Fox News в американских властных структурах заявляли о приближении "Виктора Леонова" к побережью США в районе базы подводных лодок в штате Коннектикут.

До этого, в январе 2015 года, поступали данные о его пребывании у побережья Гаваны, как раз когда там проходил первый раунд переговоров по вопросу восстановления двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Кубой.

Корабль оснащен ракетным комплексом класса "земля-воздух", гидролокаторами, а также системой перехвата сигналов SIGINT.

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