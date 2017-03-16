США заметили у восточного побережья корабль ВМФ России

Как уточнили собеседники, судно было обнаружено примерно в 23 милях (37 км) к северо-востоку от американской военной базы Кингс-Бей в штате Джорджия.

Ранее, 15 февраля, источники Fox News в американских властных структурах заявляли о приближении "Виктора Леонова" к побережью США в районе базы подводных лодок в штате Коннектикут.

До этого, в январе 2015 года, поступали данные о его пребывании у побережья Гаваны, как раз когда там проходил первый раунд переговоров по вопросу восстановления двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Кубой.

Корабль оснащен ракетным комплексом класса "земля-воздух", гидролокаторами, а также системой перехвата сигналов SIGINT.