США помітили біля східного узбережжя корабель ВМФ Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Розвідувальний корабель ВМФ Росії “Віктор Леонов” знову помічений біля східного узбережжя США. Він знаходився приблизно в 37 км на південний схід від американської бази підводних човнів у Кінгс-Беї (штат Джорджія), передає УНН з посиланням на Fox News.
Як уточнили співрозмовники видання, судно було виявлено приблизно в 23 милях (37 км) на північний схід від американської військової бази Кінгс-Бей в штаті Джорджія.
Раніше, 15 лютого, джерела Fox News в американських владних структурах заявляли про наближення “Віктора Леонова” до узбережжя США в районі бази підводних човнів у штаті Коннектикут.
До цього, в січні 2015 року, надходили дані про його перебування біля узбережжя Гавани, якраз коли там проходив перший раунд переговорів з питання відновлення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами і Кубою.
Корабель оснащений ракетним комплексом класу “земля-повітря”, гідролокаторами, а також системою перехоплення сигналів SIGINT.