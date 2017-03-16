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США помітили біля східного узбережжя корабель ВМФ Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Розвідувальний корабель ВМФ Росії “Віктор Леонов” знову помічений біля східного узбережжя США. Він знаходився приблизно в 37 км на південний схід від американської бази підводних човнів у Кінгс-Беї (штат Джорджія), передає УНН з посиланням на Fox News.

Як уточнили співрозмовники видання, судно було виявлено приблизно в 23 милях (37 км) на північний схід від американської військової бази Кінгс-Бей в штаті Джорджія.

Раніше, 15 лютого, джерела Fox News в американських владних структурах заявляли про наближення “Віктора Леонова” до узбережжя США в районі бази підводних човнів у штаті Коннектикут.

До цього, в січні 2015 року, надходили дані про його перебування біля узбережжя Гавани, якраз коли там проходив перший раунд переговорів з питання відновлення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами і Кубою.

Корабель оснащений ракетним комплексом класу “земля-повітря”, гідролокаторами, а також системою перехоплення сигналів SIGINT.

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