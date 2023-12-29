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США передали шестнадцать прицепов-зерновозов для украинских аграриев

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 09:48  •  18686 просмотра

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США передали Украине специализированные прицепы, что улучшит логистику и поддержит сельское хозяйство в условиях российской агрессии.

Соединенные Штаты Америки передали 16 зерновозов для украинских аграриев, что должно помочь с логистикой зерна. Об этом сообщила посол США Бриджит Бринк, передает УНН.

Эти прицепы позволят увеличить объемы сбора и разгрузки зерна, увеличив пропускную способность на 31 400 тонн в год, поддерживая украинских фермеров, агрокомпании и экономику Украины

- отметила Бринк.

Напомним,

Соединенные Штаты через Инициативу по повышению аграрной устойчивости в Украине (AGRI-Ukraine) приняли решение выделить дополнительные средства на поддержку сельскохозяйственного сектора Украины, который пострадал от российской агрессии.

Посол США отреагировала на ракетную атаку рф: Украина нуждается в финансировании сейчас, чтобы прекратить этот ужас29 декабрь 2023, 08:34 • 23221 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Экономика
США передали шістнадцять причепів-зерновозів для українських аграріїв
The United States donated sixteen grain trailers for Ukrainian farmers
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