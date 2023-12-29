США передали шестнадцать прицепов-зерновозов для украинских аграриев
Киев • УНН
США передали Украине специализированные прицепы, что улучшит логистику и поддержит сельское хозяйство в условиях российской агрессии.
Соединенные Штаты Америки передали 16 зерновозов для украинских аграриев, что должно помочь с логистикой зерна. Об этом сообщила посол США Бриджит Бринк, передает УНН.
Эти прицепы позволят увеличить объемы сбора и разгрузки зерна, увеличив пропускную способность на 31 400 тонн в год, поддерживая украинских фермеров, агрокомпании и экономику Украины
Напомним,
Соединенные Штаты через Инициативу по повышению аграрной устойчивости в Украине (AGRI-Ukraine) приняли решение выделить дополнительные средства на поддержку сельскохозяйственного сектора Украины, который пострадал от российской агрессии.
Посол США отреагировала на ракетную атаку рф: Украина нуждается в финансировании сейчас, чтобы прекратить этот ужас29 декабрь 2023, 08:34 • 23221 просмотр
США передали шестнадцать прицепов-зерновозов для украинских аграриев
США передали Украине специализированные прицепы, что улучшит логистику и поддержит сельское хозяйство в условиях российской агрессии.
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