США перебрасывают B-52 и корабли на Ближний Восток из-за угрозы от Ирана
Киев • УНН
США направили бомбардировщики B-52 и военные корабли на Ближний Восток для сдерживания Ирана. Пентагон предупреждает об ответе на возможные атаки на американцев и их интересы в регионе.
США отправили бомбардировщики B-52 и военные корабли на Ближний Восток для сдерживания Ирана, предупреждая об ответе на возможные атаки на американцев и их интересы в регионе. Об этом сообщает Centcom, передает УНН.
Детали
Центральное командование США сообщило о прибытии американских бомбардировщиков B-52 на Ближний Восток. Это стало частью мер по укреплению военного присутствия в регионе, которые США объявили в пятницу, включая также отправку новых военных кораблей.
По словам Пентагона, усиление оборонительной группировки направлено на сдерживание Ирана, предупреждая его от возможных нападений на американских граждан или интересы США в регионе. Напряженность остается высокой из-за постоянных атак между Израилем и иранскими силами, поддерживающими экстремистские группировки в конфликте на Ближнем Востоке.
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