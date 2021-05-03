США не исключают бойкота зимних Олимпийских игр в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключает бойкота Соединенными Штатами Олимпийских игр 2022 года в Пекине в ответ на "геноцид уйгуров". Об этом он заявил в интервью CBS, передает УНН.
Цитата:
“Мы видим геноцид уйгуров в Синьцзяне. Более миллиона человек были помещены — выберите ваш термин — в концентрационные лагеря, лагеря перевоспитания, лагеря для интернированных. Когда Пекин говорит: о, угроза терроризма, которую мы не видим, исходит не от миллиона человек. Мы видели принудительную стерилизацию и попытки снизить рождаемость среди уйгуров; попытки внушить им идеологию, отрицать их культуру, отрицать их наследие; и различные репрессивные и насильственные действия, направленные против них, потому что они уйгуры”, — сказал Блинкен.
На вопрос, почему бы не бойкотировать Олимпиаду 2022 года в Пекине, Блинкен ответил: “Мы не зацикливаемся на вопросе бойкота на данном этапе. Это просто не то, на что мы смотрим. Остался год”.
На уточняющий вопрос, возможен ли все же бойкот китайской олимпиады, Блинкен отметил: “Никогда не говорите, что что-то невозможно. Это просто не то, на чем мы сейчас сосредоточены”.
Госсекретарь Блинкен также сказал, что он работает над восстановлением отношений с союзниками по всему миру, отношений, которые испортились во время предыдущей администрации.
Дополнение
Ранее в Белом доме отрицали обсуждение бойкота Олимпиады в Пекине.
Контекст
Ранее ЕС впервые за последние 30 лет ввел санкции против Китая за нарушение прав мусульман-уйгуров. К ограничениям присоединились Великобритания, США и Канада.
В январе экс-госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти США характеризуют действия Китая в отношении уйгуров в СУАР как “геноцид” и “преступления против человечности”.