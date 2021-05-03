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США не виключають бойкоту зимових Олімпійських ігор в Китаї

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен не виключає бойкоту Сполученими Штатами Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні у відповідь на "геноцид уйгурів". Про це він заявив в інтерв'ю CBS, передає УНН.

Цитата:

“Ми бачимо геноцид уйгурів в Сіньцзяні. Понад мільйон людей були поміщені — виберіть ваш термін — до концентраційних таборів, таборів перевиховання, таборів для інтернованих. Коли Пекін говорить: о, загроза тероризму, яку ми не бачимо, йде не від мільйона осіб. Ми бачили примусову стерилізацію і спроби знизити народжуваність серед уйгурів; спроби прищепити їм ідеологію, заперечувати їх культуру, заперечувати їх спадщину; і різні репресивні і насильницькі дії, спрямовані проти них, тому що вони уйгури”, - сказав Блінкен.

На запитання, чому б не бойкотувати Олімпіаду 2022 року в Пекіні, Блінкен відповів: “Ми не зациклюємося на питанні бойкоту на даному етапі. Це просто не те, на що ми дивимося. Залишився рік”.

На уточнююче запитання, чи можливий все ж бойкот цієї олімпіади, Блінкен зазначив: “Ніколи не кажіть що щось неможливо. Це просто не те, на чому ми зараз зосереджені”.

Держсекретар Блінкен також сказав, що він працює над відновленням відносин з союзниками по всьому світу, відносин, які зіпсувалися під час попередньої адміністрації.

Доповнення

Раніше в Білому домі заперечували обговорення бойкоту Олімпіади в Пекіні.

Контекст

Раніше ЄС вперше за останні 30 років ввів санкції проти Китаю за порушення прав мусульманів-уйгурів. До обмежень приєдналися Велика Британія, США і Канада.

У січні ексдержсекретар США Майкл Помпео заявив, що влада США характеризує дії Китаю щодо уйгурів в СУАР як “геноцид” і “злочини проти людяності”.

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