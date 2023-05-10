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США не планируют предоставить Украине ракеты большой дальности вслед за Британией - Politico

Киев • УНН

 • 1910684 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Соединенные Штаты не планируют последовать примеру Великобритании по отправке ракет дальнего радиуса действия в Украину, сообщили Politico американские официальные лица на условиях анонимности, передает УНН.

Детали

Издание The Washington Post сообщило, что Британия намерена отправить в Украину ракеты с дальностью 300 км, имеющие такую же дальность, как и американская ракетная система ATACMS, которую Вашингтон ранее отказался передать Киеву. Один из чиновников, отвечая на вопрос, может ли администрация президента Джо Байдена последовать примеру Лондона, отметил, что "политика по ATACMS не изменилась".

Он сказал, что Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять средства противовоздушной обороны, такие как Patriot, боеприпасы и бронетехнику. Другое лицо, знакомое с обсуждениями, рассказало, что Лондон сообщил Киеву, что условием предоставления ракет большой дальности является обязательство Украины использовать эти возможности только по целям на международно признанной территории Украины.

Напомним

Министерство обороны США 9 мая объявило о новом пакете помощи в области безопасности, чтобы подтвердить постоянную поддержку США Украины, в том числе для укрепления ее противовоздушной обороны и удовлетворения потребностей артиллерийских боеприпасов. Этот пакет на общую сумму до 1,2 миллиарда долларов предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

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