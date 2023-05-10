США не планують надати Україні ракети великої дальності слідом за Британією - Politico

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Сполучені Штати не планують наслідувати приклад Великої Британії щодо відправки ракет далекого радіусу дії в Україну, повідомили Politico американські офіційні особи на умовах анонімності, передає УНН

Деталі

Видання The Washington Post повідомило, що Британія має намір відправити в Україну ракети з дальністю 300 км, які мають таку ж дальність, як і американська ракетна система ATACMS, яку Вашингтон раніше відмовився передати Києву. Один з посадовців, відповідаючи на запитання, чи може адміністрація президента Джо Байдена наслідувати приклад Лондона, зауважив, що "політика щодо ATACMS не змінилася".

Натомість він сказав, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати засоби протиповітряної оборони, такі як Patriot, боєприпаси та бронетехніку. Інша особа, знайома з обговореннями, розповіла, що Лондон повідомив Києву, що умовою надання ракет великої дальності є зобов’язання України використовувати ці можливості лише по цілях на міжнародно визнаній території України.

Нагадаємо

Міністерство оборони США 9 травня оголосило про новий пакет допомоги в галузі безпеки, щоб підтвердити незмінну підтримку США України, у тому числі для зміцнення її протиповітряної оборони та задоволення потреб артилерійських боєприпасів. Цей пакет на загальну суму до 1,2 мільярда доларів надається у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI)

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