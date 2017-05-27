США направили третью ударную авианосную группу для сдерживания КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. США направляют третью ударную группу, которую возглавляет авианосец "Нимиц", в западную часть Тихого океана для сдерживания ракетной и ядерной программ Пхеньяна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
"Нимиц", который является одним из крупнейших в мире боевых кораблей, присоединится к авианосцев "Карл Винсон" и "Рональд Рейган", которые уже дислоцированы в западной части Тихого океана.
Отмечается, что отправка трех авианосцев США в один регион является редким случаем.
Напомним, военно-морские силы США начали передислокацию авианосца "Рональд Рейган" на Корейский полуостров в связи с очередным обострением ситуации в регионе и недавним запуском баллистической ракеты Северной Кореи.