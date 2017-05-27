США направили третю ударну авіаносну групу для стримування КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. США направляють третю ударну групу, яку очолює авіаносець "Німіц", в західну частину Тихого океану для стримування ракетної і ядерної програм Пхеньяна. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".
"Німіц", який є одним з найбільших в світі бойових кораблів, приєднається до авіаносців "Карл Вінсон" і "Рональд Рейган", які вже дислоковані в західній частині Тихого океану.
Зазначається, що відправлення трьох авіаносців США в один регіон є рідкісним випадком.
Нагадаємо, військово-морські сили США почали передислокацію авіаносця “Рональд Рейган” на Корейський півострів у зв’язку з черговим загостренням ситуації в регіоні і недавнім запуском балістичної ракети Північної Кореї.