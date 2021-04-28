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США приказали сотрудникам посольства в Афганистане покинуть страну

США приказали сотрудникам посольства в Афганистане покинуть страну

Киев  •  УНН

 • 18282 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Государственный департамент США приказал госслужащим выехать из посольства США в Кабуле, если они могут выполнять свои функции дистанционно, поскольку идет вывод американских войск из Афганистана. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Специальный представитель США по вопросам примирения Афганистана Залмай Халилзад заявил сенаторам, что некоторым дипломатам, которые “могут делать свою работу из других мест”, предписано покинуть посольство.

“Это не повлияет на работу и возможности посольства. Мы очень преданы этому ”, - сказал Халилзад в Комитете по международным отношениям Сената.

Представитель Государственного департамента заявил, что “минимизируя количество сотрудников в Афганистане, функции которых могут выполняться где угодно, персонал, срочно необходим для решения вопросов, связанных с сокращением американских войск, и продолжает жизненно важную работу, которую мы делаем в поддержку Афганистана, смогут оставаться на своем месте ”.

Напомним

Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер, заявил во время конференции в Кабуле в воскресенье, 25 апреля, что Соединенные Штаты и НАТО началивывод войск из ряда баз в Афганистане.

Контекст

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что США начнут вывод войск из Афганистана с 1 мая. При этом, как предполагалось ранее, до этой даты американские солдаты в полном составе уже покинут территорию страны.

Помощник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан 18 апреля пояснил , что Вашингтон достиг поставленных в начале операции в Афганистане в 2001 году целей, которые, по его словам, заключались в расследовании нападения на США 11 сентября 2001 года.

Официальный срок завершения вывода контингента США назначен на 11 сентября.

Что предшествовало

Военный контингент США находятся на территории Афганистана с 2001 года. Через 10 лет началось его постепенное сокращение, и в 2014 году США вывели из страны основные боевые силы.

В конце февраля 2020 США и движение “Талибан” подписали мирное соглашение. Оно предусматривало полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев.

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