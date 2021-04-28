США наказали співробітникам посольства в Афганістані покинути країну
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Державний департамент США наказав держслужбовцям виїхати з посольства США в Кабулі, якщо вони можуть виконувати свої функції дистанційно, оскільки триває виведення американських військ з Афганістану. Про це пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Спеціальний представник США з питань примирення Афганістану Залмай Халілзад заявив сенаторам, що деяким дипломатам, які “можуть робити свою роботу з інших місць”, наказано покинути посольство.
“Це не вплине на роботу та можливості посольства. Ми дуже віддані цьому”, — сказав Халилзад в Комітеті з міжнародних відносин Сенату.
Представник Державного департаменту заявив, що “мінімізуючи кількість співробітників в Афганістані, функції яких можуть виконуватись деінде, персонал, який терміново необхідний для вирішення питань, пов’язаних із скороченням американських військ, і продовжує життєво важливу роботу, яку ми робимо на підтримку Афганістану, зможуть залишатися на своєму місці”.
Нагадаємо
Командувач військами США і НАТО в Афганістані генерал Скотт Міллер, заявив під час конференції в Кабулі в неділю, 25 квітня, що Сполучені Штати і НАТО почали виведення військ з ряду баз в Афганістані.
Контекст
14 квітня президент США Джо Байден оголосив, що США розпочнуть виведення військ з Афганістану з 1 травня. При цьому, як передбачалося раніше, до цієї дати американські солдати в повному складі вже покинуть територію країни.
Помічник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван 18 квітня пояснив, що Вашингтон досяг поставлених на початку операції в Афганістані в 2001 році цілей, які, за його словами, полягали в розслідуванні нападу на США 11 вересня 2001 року.
Офіційний термін завершення виведення контингенту США призначений на 11 вересня.
Що передувало
Військовий контингент США знаходяться на території Афганістану з 2001 року. Через 10 років почалося його поступове скорочення, і в 2014 році США вивели з країни основні бойові сили.
В кінці лютого 2020 року США і рух “Талібан” підписали мирну угоду. Воно передбачало повне виведення військ США і НАТО з Афганістану протягом 14 місяців.