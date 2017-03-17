США направят в Сирию еще тысячу военных

"Я думаю, когда мы перейдем к последней части этой операции и будем иметь определенную стабильность, мы увидим необходимость в большем количестве обычных сил", - заявил командующий вооруженными силами США на Ближнем Востоке генерал Джозеф Вотел.



Он отметил, что за последние дни в Сирию прибыли около 400 американских военнослужащих. Почти половина из них - морские пехотинцы, остальные - рейнджеры, которые должны утихомиривать столкновения между турецкими и сирийскими войсками возле границы.



По словам генерала, увеличение численности войск США в Сирии поможет обеспечить стабильность.



"Урок, который мы усвоили в Ливии и Ираке, заключается в том, что лучше иметь план "Б", чтобы предупредить неприятности", - сказал Дж.Вотел.



Напомним, 16 марта вооруженные отряды коалиции "Демократические силы Сирии" заявили об установлении полного контроля над окрестностями города Ракка.