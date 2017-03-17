США направят в Сирию еще тысячу военных
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. США планируют направить в северные районы Сирии еще до тысячи военнослужащих, расширив таким образом американский контингент в этой стране перед наступлением на "столицу" "Исламского государства" город Ракка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Washington Post.
"Я думаю, когда мы перейдем к последней части этой операции и будем иметь определенную стабильность, мы увидим необходимость в большем количестве обычных сил", - заявил командующий вооруженными силами США на Ближнем Востоке генерал Джозеф Вотел.
Он отметил, что за последние дни в Сирию прибыли около 400 американских военнослужащих. Почти половина из них - морские пехотинцы, остальные - рейнджеры, которые должны утихомиривать столкновения между турецкими и сирийскими войсками возле границы.
По словам генерала, увеличение численности войск США в Сирии поможет обеспечить стабильность.
"Урок, который мы усвоили в Ливии и Ираке, заключается в том, что лучше иметь план "Б", чтобы предупредить неприятности", - сказал Дж.Вотел.
Напомним, 16 марта вооруженные отряды коалиции "Демократические силы Сирии" заявили об установлении полного контроля над окрестностями города Ракка.