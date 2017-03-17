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США надішлють до Сирії ще тисячу військових

США надішлють до Сирії ще тисячу військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. США планують надіслати до північних районів Сирії ще до тисячі військовослужбовців, розширивши таким чином американський контингент у цій країні перед наступом на “столицю” “Ісламської держави” місто Ракка. Про це УНН повідомляє з посиланням на Washington Post.

“Я думаю, коли ми перейдемо до останньої частини цієї операції і матимемо певну стабільність, ми побачимо необхідність у більшій кількості звичайних сил”, — заявив командувач збройними силами США на Близькому Сході генерал Джозеф Вотел.

Він зазначив, що за останні дні до Сирії прибули близько 400 американських військовослужбовців. Майже половина з них — морські піхотинці, решта — рейнджери, які мають вгамовувати сутички між турецькими і сирійськими військами біля кордону.

За словами генерала, збільшення чисельності військ США в Сирії допоможе забезпечити стабільність.

“Урок, який ми засвоїли з Лівії та Іраку, полягає в тому, що краще мати план „Б“, аби попередити неприємності”, — сказав Д.Вотел.

Нагадаємо, 16 березня озброєні загони коаліції “Демократичні сили Сирії” заявили про встановлення повного контролю над околицями міста Ракка.

 

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