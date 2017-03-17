США надішлють до Сирії ще тисячу військових

“Я думаю, коли ми перейдемо до останньої частини цієї операції і матимемо певну стабільність, ми побачимо необхідність у більшій кількості звичайних сил”, — заявив командувач збройними силами США на Близькому Сході генерал Джозеф Вотел.



Він зазначив, що за останні дні до Сирії прибули близько 400 американських військовослужбовців. Майже половина з них — морські піхотинці, решта — рейнджери, які мають вгамовувати сутички між турецькими і сирійськими військами біля кордону.



За словами генерала, збільшення чисельності військ США в Сирії допоможе забезпечити стабільність.



“Урок, який ми засвоїли з Лівії та Іраку, полягає в тому, що краще мати план „Б“, аби попередити неприємності”, — сказав Д.Вотел.



Нагадаємо, 16 березня озброєні загони коаліції “Демократичні сили Сирії” заявили про встановлення повного контролю над околицями міста Ракка.