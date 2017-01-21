США на сирийских переговорах в Астане будет представлять посол
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Соединенные Штаты Америки отправят на переговоры по Сирии в Астане посла США в Казахстане Джорджа Крола. Об этом в субботу заявил исполняющий обязанности представителя государственного департамента США Марк Тонер, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Из-за инаугурации президента и текущей загруженности с передачей власти делегация из Вашингтона не посетит конференцию в Астане", - сказал он.
М.Тонер также поблагодарил Казахстан за приглашение США на переговоры как наблюдателя. США, которые ранее играли ключевую роль в урегулировании конфликта в Сирии, уступили инициативу России и Турции.
Переговоры между сирийским руководством в Дамаске и представителями повстанцев о политическом решении вооруженного конфликта должны начаться 23 января в Астане. Они пройдут под эгидой России, Турции и Ирана. Анкара поддерживает сирийских повстанцев и одновременно противостоит курдским "Отрядам Народной самообороны". Россия и Иран выступают на стороне президента Башара Асада, пишет издание.