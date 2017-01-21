США на сирійських переговорах в Астані представлятиме посол
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Сполучені Штати Америки відправлять на переговори щодо Сирії в Астані посла США у Казахстані Джорджа Крола. Про це в суботу заявив виконувач обов'язків представника державного департаменту США Марк Тонер, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Через інавгурацію президента та поточну завантаженість із передачею влади делегація з Вашингтона не відвідає конференцію в Астані", - сказав він.
М.Тонер також подякував Казахстану за запрошення США на переговори як спостерігача. США, які раніше відігравали ключову роль у врегулюванні конфлікту в Сирії, поступилися ініціативою Росії та Туреччині.
Переговори між сирійським керівництвом в Дамаску та представниками повстанців про політичне розв'язання збройного конфлікту мають розпочатися 23 січня в Астані. Вони пройдуть під егідою Росії, Туреччини та Ірану. Анкара підтримує сирійських повстанців та водночас протистоїть курдським "Загонам народної самооборони". Росія та Іран виступають натомість на боці президента Башара Асада, пише видання.