США и Южная Корея начали самые масштабные учения ВВС в истории
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Соединенные Штаты и Южная Корея начали самые масштабные за всю историю учения военно-воздушных сил Vigilant Ace, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“США и Южная Корея начали самые масштабные учения ВВС за всю историю сотрудничества двух стран”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в этих учениях будут задействованы 230 самолетов ВВС двух стран и 12 тысяч военнослужащих.
В частности, в маневрах примут участие шесть американских истребителей-невидимок F-22 и столько же истребителей-бомбардировщиков F-35A.
Также сообщается, что во время учений будут отработаны удары по целям — копиях объектов, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР.
Напомним, что в свою очередь Северная Корея заявила о том, что совместные учения США и Республики Корея являются “явной и всесторонней провокацией”, которая может привести к ядерной войне.
Как сообщал УНН, США перебросили в Южную Корею истребители пятого поколения.