США і Південна Корея почали наймасштабніші навчання ВПС в історії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сполучені Штати та Південна Корея почали наймасштабніші за всю історію навчання військово-повітряних сил Vigilant Ace, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“США і Південна Корея почали наймасштабніші навчання ВПС за всю історію співпраці двох країн”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у цих навчаннях будуть задіяні 230 літаків ВПС двох країн та 12 тисяч військовослужбовців.
Зокрема, у маневрах візьмуть участь шість американських винищувачів-невидимок F-22 і стільки ж винищувачів-бомбардувальників F-35A.
Також повідомляється, що під час навчань будуть відпрацьовані удари по цілях — копіях об’єктів, пов’язаних з ракетно-ядерною програмою КНДР.
Нагадаємо, що у свою чергу Північна Корея заявила про те, що спільні навчання США і Республіки Корея є “явною і всебічною провокацію”, яка може привести до ядерної війни.
Як повідомляв УНН, США перекинули до Південної Кореї винищувачі п’ятого покоління.