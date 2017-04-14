США готовы ударить по КНДР ракетами "Томагавк" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. США готовы нанести упреждающий удар по КНДР, если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям, передает из ссылок на NBC News.
США разместили два эсминца, оснащенных крылатыми ракетами типа "Томагавк", сообщили чиновники. Один из боевых кораблей, как отмечается, расположенный менее чем в 500 км от площадки для ядерных испытаний КНДР.
Кроме того, тяжелые бомбардировщики ВВС разместились на острове Гуам. Они, как подчеркивается, тоже готовы атаковать "по потребности".
В Северной Корее предупредили, что ударят по США ядерным оружием, если зафиксируют атаку с американской стороны.
Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Японии Синдзо Абэ, что Вашингтон проконсультируется с Токио , прежде чем совершать любые действия в отношении КНДР, в том числе военного характера.