США готові вдарити по КНДР ракетами "Томагавк" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. США готові завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань, передає УНН з посиланням на NBC News.
США розмістили два есмінця, оснащених крилатими ракетами типу “Томагавк”, повідомили чиновники. Один з бойових кораблів, як зазначається, розташований менш ніж в 500 км від майданчика для ядерних випробувань КНДР.
Крім того, важкі бомбардувальники американських ВПС розмістилися на острові Гуам. Вони, як підкреслюється, теж готові атакувати “за потребою”.
В Північній Кореї попередили, що вдарять по США ядерною зброєю, якщо зафіксують атаку з американської сторони.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пообіцяв прем’єр-міністру Японії Сіндзо Абе, що Вашингтон проконсультується з Токіо, перш ніж вчиняти будь-які дії щодо КНДР, у тому числі військового характеру.