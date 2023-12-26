"Срочники уже не нужны, наше предложение - уволить их" - Залужный

Срочники уже не нужны, наше предложение - освободить их. Об этом во время брифинга заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает УНН.

По состоянию на лето мы не готовы были освободить срочников. Но уже в конце ноября это было наше предложение (в Минобороны - ред.). - отметил Главнокомандующий ВСУ.

Детали

В конце ноября сообщалось, что военных-срочников, у которых уже завершился срок службы, решили демобилизовать.

Мы рады любому способу - Залужный о возможности выдачи электронных повесток

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На этом же брифинге Валерий Залужный отметил, что мобилизация украинцев будет разбита на периоды, об одномоментной мобилизации речи не идет,

Он не озвучил конкретную цифру необходимых мобилизованных, однако указал, что речь идет об "общей потребности". Поэтому мобилизация будет разбита на периоды.