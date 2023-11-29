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Спутники NASA показывают, что на временно оккупированных территориях сокращаются посевные площади и объемы выращивания озимых

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 14:19  •  4837 просмотра

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Данные подразделения NASA Harvest свидетельствуют, что на временно оккупированных территориях существенно уменьшились посевные площади, стало больше заброшенных вспаханных земель. К тому же средняя урожайность озимой пшеницы меньше средней по Украине.

На временно оккупированных территориях Украины сократились объемы выращивания озимой пшеницы и уменьшились посевные площади. Как пишет УНН, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики со ссылкой на данные подразделения NASA Harvest, который с помощью спутников отслеживает сельскохозяйственные площади.

Сравнивая 2023 год с 2022 годом, мы наблюдаем существенное уменьшение посевных площадей на оккупированных территориях, что сопровождается заметным ростом заброшенных пахотных земель. Хотя хорошие погодные условия этого сезона способствовали повышению урожайности, наш анализ также выявил значительные площади сельскохозяйственных угодий в плохом состоянии и запущенность, сосредоточенные вдоль линии фронта

- сказала директор NASA Harvest Инбал Беккер-Решеф.

Детали

Отмечается, что в текущем сезоне 2023-2024 годов посевные площади под озимой пшеницей на оккупированных территориях Украины сократились почти на 10%. А средняя урожайность озимой пшеницы на 20% ниже показателей, которые получили фермеры на территориях, которые контролируются.

В прошлом сезоне общая площадь посевов озимой пшеницы составила 7,2 млн га, из которых 1,8 млн га были на временно оккупированных территориях (оккупационные границы по состоянию на август 2022 года). Урожайность озимой пшеницы на оккупированных территориях была ниже на 16%, чем на контролируемых территориях. Кроме того, 8% посевов озимой пшеницы не было собрано.

Проект NASA Harvest оценивает производство ключевых зерновых и масличных культур как на подконтрольных, так и на временно оккупированных территориях, используя для этого методы на базе спутниковых данных этого методы на базе спутниковых данных. Исследование помогает нам понять реальную ситуацию с посевами и общее состояние производства на временно оккупированных территориях

- прокомментировал первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий.

Данные NASA показали дальнейшее сокращение масштабов аграрной деятельности и сельскохозяйственного производственного потенциала на оккупированных территориях Украины, добавляют в Минагрополитики.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Агроновости
Супутники NASA показують, що на тимчасово окупованих територіях скорочуються посівні площі та обсяги вирощування озимих
NASA satellites show that sown areas and winter crops are decreasing in the temporarily occupied territories
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Спутники NASA показывают, что на временно оккупированных территориях сокращаются посевные площади и объемы выращивания озимых

Данные подразделения NASA Harvest свидетельствуют, что на временно оккупированных территориях существенно уменьшились посевные площади, стало больше заброшенных вспаханных земель. К тому же средняя урожайность озимой пшеницы меньше средней по Украине.

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