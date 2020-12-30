Попытка переворота в Турции 2016 года: приговоры вынесли еще 120 лицам

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Турции, в результате очередного судебного процесса над обвиняемыми в причастности к попытке государственного переворота в стране в июле 2016 года, еще 120 людей получили приговоры к различным срокам заключения. Как сообщает в среду, 30 декабря, государственное информационное агентство Anadolu, из них 80 — бывшие военные — приговорены к пожизненному заключению, еще 12 получили пожизненное заключение в пенитенциарных учреждениях строгого режима, передает УНН опираясь на DW.