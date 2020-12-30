Попытка переворота в Турции 2016 года: приговоры вынесли еще 120 лицам
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Турции, в результате очередного судебного процесса над обвиняемыми в причастности к попытке государственного переворота в стране в июле 2016 года, еще 120 людей получили приговоры к различным срокам заключения. Как сообщает в среду, 30 декабря, государственное информационное агентство Anadolu, из них 80 — бывшие военные — приговорены к пожизненному заключению, еще 12 получили пожизненное заключение в пенитенциарных учреждениях строгого режима, передает УНН опираясь на DW.
Это уже не первый судебный процесс в обвиненными в участии в военную путче в Турции. Так, месяц назад, 26 ноября, приговоры к пожизненному заключению в результате главного судебного процесса над причастными к организации попытки государственного переворота получили 337 пилотов и других лиц. Еще 60 человек были приговорены к другим срокам заключения, а 75 человек были признаны невиновными.
В июне 2020 года суд в Турции уже принял решение о пожизненные приговоры для 121 человека по обвинению в причастности к неудачной попытки путча 2016 года. В частности, 86 человек приговорили к пожизненному заключению в учреждениях строгого режима. Другим 35-ти обвиняемым также объявили пожизненные сроки.
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Напомним, во время попытки военного переворота в июле 2016 года во время столкновений были убиты 248 человек. По данным властей, путчистам удалось перетянуть на свою сторону тысячи военнослужащих.
После подавления путча Турцией прокатилась волна арестов, во время которых были взяты под стражу около 50 тысяч человек. Почти 150 тысяч человек - военных, чиновников, преподавателей, полицейских, сотрудников министерств и органов юстиции - уволили с работы или временно отстранили от исполнения обязанностей. Также были закрыты ряд оппозиционных к властям СМИ.
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В организации попытки переворота турецкие власти обвиняют проповедника Фетухуллаха Гюлена, который проживает в США. Гюлен, чье движение Анкара считает террористической организацией, отвергает эти обвинения.