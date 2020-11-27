У Туреччині довічно засудили понад 300 супротивників Ердогана

Повідомляється, що всього перед судом за звинуваченням у спробі захоплення влади і замаху на життя президента Ердогана у даному процесі постали майже 500 осіб, у тому числі 25 генералів і 10 цивільних осіб. 475 підсудних були так чи інакше пов'язані з авіабазою Акінджі під Анкарою, де у дні невдалого перевороту розігралися ключові події.

"337 осіб отримали довічні терміни, 14 із них (10 військових льотчиків і четверо цивільних) - на посиленому режимі утримання", - повідомляють журналісти.

Відзначається, що процес йшов з кінця липня 2017 року на території тюремного комплексу "Сінджан" у передмісті Анкари. Для нього спеціально спорудили зал місткістю півтори тисячі осіб. У день винесення вироку приміщення було переповнене.

Шістьох людей судили заочно, у тому числі проживаючого в американському штаті Пенсільванія 79-річного ісламського богослова Фетхуллаху Ґюлена і викладача теології Аділя Оксуза.

Нагадаємо, невдала спроба збройного перевороту сталася у Туреччині у ніч на 16 липня 2016 року - загинули понад 250 осіб, близько 2200 отримали поранення. У країні було введено надзвичайний стан. Перші судові процеси у справі про спробу перевороту почалися у кінці грудня 2017 року, у січні того ж року були винесені перші вироки.

За даними правозахисного сайту Turkey Purge, після спроби перевороту було арештовано більше 96 тисяч осіб, під слідством перебувало понад 500 тисяч.

Анкара вважає організатором спроби держперевороту радикального ісламського проповідника Фетхуллаху Ґюлена, який проживає у США з 1999 року. Турецька влада безуспішно намагалася добитися від Вашингтона його екстрадиції.