В Турции пожизненно осудили более 300 противников Эрдогана

Сообщается, что всего перед судом по обвинению в попытке захвата власти и покушении на жизнь президента Эрдогана в данном процессе появились почти 500 человек, в том числе 25 генералов и 10 гражданских лиц. 475 подсудимых были так или иначе связаны с авиабазой Акынджи под Анкарой, где в дни неудавшегося переворота разыгрались ключевые события.

"337 человек получили пожизненные сроки, 14 из них (10 военных летчиков и четверо гражданских) - на усиленном режиме содержания", - сообщают журналисты.

Отмечается, что процесс шел с конца июля 2017 года на территории тюремного комплекса "Синджан" в пригороде Анкары. Для него специально построили зал вместимостью полторы тысячи человек. В день вынесения приговора помещение было переполнено.

Шесть человек судили заочно, в том числе проживающего в американском штате Пенсильвания 79-летнего исламского богослова Фетхуллаху Гюлена и преподавателя теологии Адиля Оксуза.

Напомним, неудачная попытка вооруженного переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля 2016 года - погибли более 250 человек, около 2200 получили ранения. В стране было введено чрезвычайное положение. Первые судебные процессы по делу о попытке переворота начались в конце декабря 2017 года, в январе того же года были вынесены первые приговоры.

По данным правозащитного сайта Turkey Purge, после попытки переворота были арестованы более 96 тысяч человек, под следствием находилось более 500 тысяч.

Анкара считает организатором попытки госпереворота радикального исламского проповедника Фетхуллаху Гюлена, который проживает в США с 1999 года. Турецкие власти безуспешно пыталась добиться от Вашингтона его экстрадиции.