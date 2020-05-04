Настоящий клад: показали женские драгоценности XI-XII вв, которые хранятся во Львове

Ювелирное искусство в Украине относится к одному из древнейших ремесел. Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней в Украине известны с конца III-начале II тыс. до н. э., когда эту землю населяли племена, которые имели общие и довольно устойчивые признаки культуры. Недостаток дорогого привозного золота не останавливал мастеров, ювелирные изделия преимущественно изготовляли из серебра, а также из бронзы, меди, никеля и других металлов, часто украшая эмалью и камнями.

Со временем ремесленники развивали и совершенствовали техники: чеканка, тиснение, гравировка, чернення и позолота, а также технику скани, то есть изделий из тончайшего провода. Подтверждением этого являются предметы из археологических находок, хранящихся в Национальном музее во Львове.

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Среди них - богатый и интересный серебряный клад XI-XII вв. с Вербовой на Бережанщине, в котором - украшения, колты, ажурные защелки и тому подобное. Среди них - трибусинные височные кольца (серьги киевского типа), принадлежащих к традиционным украшениям женского головного убора, их также вплетали в косы, носили на лентах. Техника изготовления этих украшений, заимствованных из ювелирного искусства Византии и распространенных в Киевской земле, была очень сложной, каждый шарик изготавливали отдельно из тонкого филигранного каркаса, на который напаевалы сложный орнамент из мелких шариков зерни.

В Вербовском кладе находится также налобное женское украшение, состоящее из сорока выпуклых чеканных пластинок, на концах скругленных, украшенных геометрическим орнаментом, и серебряные защелки-фибулы треугольной формы с пальметтой в центре, напоминающий человеческую фигуру. Фибулы с антропоморфными изображениями были в то время распространенными амулетами, предназначенными оберегать человека от злых духов.