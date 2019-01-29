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Дела Майдана будут заблокированы, если ГПУ не завершит их расследования - ГБР

Киев  •  УНН

 • 9109 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Если следователи Генпрокуратуры не завершат расследование дел Майдана до ноября, когда они должны быть переданы ГБР, расследование будет заблокировано на значительный период времени. Об этом во время брифинга в Киеве заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.

"Вы знаете, до ноября этого года органы прокуратуры, которые обязаны и имеют время завершить досудебные расследования в существующих уголовных производствах. Это в том числе касается и дел Майдана. Я убежден, что следователи Генеральной прокуратуры Украины, протащили 5 лет их расследование , приложат максимум усилий, чтобы самим направить эти производства в суд. Это должно стать делом чести", - сказал руководитель ГБР.

В ином случае, отметил он, следователем Бюро необходимо будет начинать изучение дела с самого начала, с первых томов уголовных производств.

"Если этого не произойдет, то исследования и изучения всех томов новыми следователями ГБР заблокирует их расследования на значительный период времени", - подытожил Труба.

Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева проведет подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению отстраненного начальника управления по общественной безопасности Национальной гвардии Украины Владимира Гриняка в уголовном производстве по фактам умышленного убийства, предоставление бывшими должностными лицами Департамента общественной безопасности МВД взяток правоохранителям во время Майдана.

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