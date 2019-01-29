Дела Майдана будут заблокированы, если ГПУ не завершит их расследования - ГБР

"Вы знаете, до ноября этого года органы прокуратуры, которые обязаны и имеют время завершить досудебные расследования в существующих уголовных производствах. Это в том числе касается и дел Майдана. Я убежден, что следователи Генеральной прокуратуры Украины, протащили 5 лет их расследование , приложат максимум усилий, чтобы самим направить эти производства в суд. Это должно стать делом чести", - сказал руководитель ГБР.

В ином случае, отметил он, следователем Бюро необходимо будет начинать изучение дела с самого начала, с первых томов уголовных производств.

"Если этого не произойдет, то исследования и изучения всех томов новыми следователями ГБР заблокирует их расследования на значительный период времени", - подытожил Труба.



Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева проведет подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению отстраненного начальника управления по общественной безопасности Национальной гвардии Украины Владимира Гриняка в уголовном производстве по фактам умышленного убийства, предоставление бывшими должностными лицами Департамента общественной безопасности МВД взяток правоохранителям во время Майдана.