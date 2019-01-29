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Справи Майдану будуть заблоковані, якщо ГПУ не завершить їх розслідування - ДБР

Справи Майдану будуть заблоковані, якщо ГПУ не завершить їх розслідування - ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Якщо слідчі Генпрокуратури не завершать розслідування справ Майдану до листопада, коли вони мають бути передані ДБР, розслідування буде заблоковане на значний період часу. Про це під час брифінгу в Києві заявив Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.

"Ви знаєте, до листопада цього року органи прокуратури, що зобов'язані і мають час завершити досудові розслідування у існуючих кримінальних провадженнях. Це в тому числі стосується і справ Майдану. Я переконаний, що слідчі Генеральної прокуратури України, які протягли 5 років їх розслідування, докладуть максимум зусиль, щоб самим скерувати ці провадження до суду. Це має стати справою честі", - сказав керівник ДБР.

У іншому разі, зазначив він, слідчим Бюро необхідно буде розпочинати вивчення справи з початку, з перших томів кримінальних проваджень.

"Якщо цього не відбудеться, то дослідження і вивчення всіх томів новими слідчими ДБР заблокує їх розслідування на значний період часу", - підсумував Труба.

Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва проведе підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням відстороненого начальника управління з громадської безпеки Національної гвардії України Володимира Гриняка у кримінальному провадженні за фактами умисного вбивства, надання колишніми службовими особами Департаменту громадської безпеки МВС хабарів правоохоронцям під час Майдану.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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