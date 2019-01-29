Справи Майдану будуть заблоковані, якщо ГПУ не завершить їх розслідування - ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Якщо слідчі Генпрокуратури не завершать розслідування справ Майдану до листопада, коли вони мають бути передані ДБР, розслідування буде заблоковане на значний період часу. Про це під час брифінгу в Києві заявив Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.
"Ви знаєте, до листопада цього року органи прокуратури, що зобов'язані і мають час завершити досудові розслідування у існуючих кримінальних провадженнях. Це в тому числі стосується і справ Майдану. Я переконаний, що слідчі Генеральної прокуратури України, які протягли 5 років їх розслідування, докладуть максимум зусиль, щоб самим скерувати ці провадження до суду. Це має стати справою честі", - сказав керівник ДБР.
У іншому разі, зазначив він, слідчим Бюро необхідно буде розпочинати вивчення справи з початку, з перших томів кримінальних проваджень.
"Якщо цього не відбудеться, то дослідження і вивчення всіх томів новими слідчими ДБР заблокує їх розслідування на значний період часу", - підсумував Труба.
Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва проведе підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням відстороненого начальника управління з громадської безпеки Національної гвардії України Володимира Гриняка у кримінальному провадженні за фактами умисного вбивства, надання колишніми службовими особами Департаменту громадської безпеки МВС хабарів правоохоронцям під час Майдану.