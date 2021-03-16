Дело сбивания ИЛ-76: Плотницкого и еще двух террористов приговорили к пожизненному заключению
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Красногвардейский районный суд Днепра приговорил к пожизненному лишению свободы экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований - Александра Гуреева и Андрея Патрушева - по делу сбитого самолета ИЛ-76. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат семей погибших десантников и членов экипажа самолета Ил-76 Виталий Погосян.
Так, адвокат подтвердил, что суд приговорил к пожизненному лишению свободы Плотницкого, Гуреева и Патрушева.
Дополнение
14 июня 2014 года боевики в Луганске сбили самолет Ил-76. В результате катастрофы погибли 9 членов экипажа и 40 военнослужащих.
Пострадавшие по делу о катастрофе Ил-76 просили "посадить" В.Назарова на 49 лет. Однако его приговорили к 7 годам за решеткой.