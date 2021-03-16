Справа збиття ІЛ-76: Плотницького та ще двох терористів засудили до довічного ув'язнення

Так, адвокат підтвердив, що суд засудив на довічне позбавлення волі Плотницького, Гуреєва та Патрушева.

Доповнення

14 червня 2014 року бойовики в Луганську збили літак Іл-76. В результаті катастрофи загинули 9 членів екіпажу і 40 військовослужбовців.



Потерпілі у справі щодо катастрофи Іл-76 просили “посадити” В.Назарова на 49 років. Проте його засудили до 7 років за ґратами.



