Справа збиття ІЛ-76: Плотницького та ще двох терористів засудили до довічного ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Красногвардійський районний суд Дніпра засудив до довічного позбавлення волі ексватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань – Олександра Гуреєва та Андрія Патрушева – у справі збитого літака ІЛ-76. Про це журналісту УНН повідомив адвокат родин загиблих десантників і членів екіпажу літака ІЛ-76 Віталій Погосян.
Так, адвокат підтвердив, що суд засудив на довічне позбавлення волі Плотницького, Гуреєва та Патрушева.
Доповнення
14 червня 2014 року бойовики в Луганську збили літак Іл-76. В результаті катастрофи загинули 9 членів екіпажу і 40 військовослужбовців.
Потерпілі у справі щодо катастрофи Іл-76 просили “посадити” В.Назарова на 49 років. Проте його засудили до 7 років за ґратами.