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Дело смертельного ДТП в Харькове: свидетели рассказали об аварии и родных, которых потеряли

Дело смертельного ДТП в Харькове: свидетели рассказали об аварии и родных, которых потеряли

Киев  •  УНН

 • 13863 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 1 марта. УНН. В Киевском районном суде города Харькова прйшло очередное судебное заседание по делу смертельного ДТП. На этот раз суд допросил пострадавших и родственников погибших в аварии, передает корреспондент УНН.

По словам корреспондента, от потерпевшей стороны во время заседания выступили 6 человек. На следующем же заседании в суде планируют допросить остальных пострадавших.

Второе заседание по сути эмоционально оказалось очень тяжелым и напряженным: шестеро пострадавших рассказывали, как попали на роковой перекресток, как случилась сама ДТП, а родственники погибших - как пережили те страшные дни.

Людмила Фабрис 18 октября в страшной аварии потеряла двух близких людей - дочь и внучку. Женщина впервые дала показания в суде. О смерти родных Людмила узнала только на следующий день - на ее телефонный звонок ответила не дочь, а следователь.

"Сын ходил на опознание, но узнать дочь вообще было невозможно - это сплошное мясо, как он мне рассказал. ... внучку ... он узнал ... по горбинке носа. И куртки мне вынесли ... две куртки окровавленные", - рассказала женщина.

Показания также дала сестра погибшей учительницы английского - Нины Кобизевой. В тот вечер женщина после работы возвращалась домой, по дороге позвонила родителям, а через 10 минут после звонка в Нину влетел "Лексус".

"28 лет ... У нее было очень много планов: собиралась за границу, родители готовились к свадьбе, собирали деньги ... которые пошли на похороны", - рассказала сестра погибшей Тинатин Шевцова.

Многие из пострадавших, из-за тяжелых травм почти ничего не помнят об аварии. Киевлянку Оксану Нестеренко, которая приехала к подруге в гости, после аварии прохожие нашли под капотом припаркованной рядом машины. У женщины многочисленные переломы. Для того, чтобы дать сегодня показания Оксана впервые приехала в суд из Киева.

"Я надеюсь на справедливость суда и надеюсь в полную меру наказания", - заявила УНН постравшая в ДТП Оксана Нестеренко.

Во время заседания вопросов от защиты и обвинения было очень мало. В основном касались самого момента ДТП и компенсаций от семьи обвиняемой в аварии. Помощь от семьи Зайцевой в размере 50 тыс. гривен получили 5 пострадавших из 12. Все остальные - отказались.

"Попытки оказать помощь семья Зайцевой Елены начиная с октября месяца, действительно, осуществляла. Данное обстоятельство указано в обвинительном акте как смягчающее вину", - рассказала адвокат обвиняемой Елены Зайцевой Юлия Козырь.

Следующее заседание суда по делу кровавого ДТП состоится 6 марта - судья допросит остальных пострадавших. В прокуратуре же уверяют, что заседания будут назначать, как минимум, два раза в неделю, чтобы пострадавшие как можно скорее услышали приговор.

Напомним, вечером 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая - 24-летняя Диана Берченко - позже умерла в больнице от травматического шока на фоне крайне тяжелой черепно-мозговой травмы с развившимся отеком головного мозга. Кроме того, травмы различной тяжести получили пять человек.

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