Справа смертельної ДТП у Харкові: свідки розповіли про аварію та рідних, яких втратили

За словами кореспондента, від потерпілої сторони під час засідання виступили 6 осіб. На наступному ж засідання у суді планують допитати решту постраждалих.

Друге засідання по суті емоційно видалося дуже важким та напруженим: шестеро потерпілих розповідали, як саме потрапили на рокове перехрестя, як трапилася сама ДТП, а родичі загиблих - як пережили ті страшні дні.

Людмила Фабріс 18 жовтня у страшній аварії втратила двох найближчих людей - доньку та онуку. Жінка вперше дала свідчення у суді. Про смерть рідних Людмила дізналася тільки наступного дня - на її телефонний дзвінок відповіла не дочка, а слідчий.

"Син ходив розпізнавати, але впізнати дочку взагалі було неможливо - це суцільне м'ясо, як він мені розповів. ...внучку...він упізнав...по горбочку носа. І куртки мені винесли...дві куртки закривавлені", - розповіла жінка.

Свідчення надала сестра загиблої вчительки англійської - Ніни Кобизєвої. У той вечір жінка після роботи верталася додому, дорогою зателефонувала батькам, а за 10 хвилин після дзвінка у Ніну влетів "Лексус".

"28 років... У неї було дуже багато планів: збиралася за кордон, батьки готувалися до весілля, збирали кошти... які пішли на похорон", - розповіла сестра загиблої Тінатін Шевцова.

Багато хто з постраждалих, через тяжкі травми майже нічого не пам'ятають про аварію. Киянку Оксану Нестеренко, яка приїхала до подруги у гості, після аварії перехожі знайшли під капотом припаркованої поруч автівки. У жінки чисельні переломи. Для того, щоб дати сьогодні свідчення Оксана вперше приїхала до суду з Києва.

"Я сподіваюся на справедливість суду і сподіваюся на повну міру покарання", - заявила УНН постраждала у ДТП Оксана Нестеренко.

Під час засідання питань від захисту та обвинувачення було дуже мало. Здебільшого питання стосувалися самого моменту ДТП та компенсацій від родини обвинуваченої у аварії. Допомогу від родини Зайцевої у розмірі 50 тисяч гривень отримали 5 потерпілих з 12. Всі інші - відмовилися.

"Спроби надати допомогу сім'я Зайцевої Олени починаючи з жовтня місяця, дійсно, здійснювала. Дана обставина зазначена в обвинувальному акті як пом'якшуюча провину", - розповіла адвокат обвинуваченої Олени Зайцевої Юлія Козир.

Наступне засідання суду у справі кривавої ДТП відбудеться 6 березня - суддя допитає решту потерпілих. У прокуратурі ж запевняють, що засідання будуть призначати, як мінімум, двічі на тиждень, щоб потерпілі якомога швидше почули вирок.

Нагадаємо, увечері 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова автомобіль Lexus RX під керуванням 20-річної Олени Зайцевої зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення п’ятеро пішоходів у віці від 19 до 46 років загинули на місці, ще одна постраждала — 24-річна Діана Берченко — пізніше померла в лікарні від травматичного шоку на тлі вкрай важкої черепно-мозкової травми з розвинувся набряком головного мозку. Крім того, травми різної тяжкості отримали п’ять осіб.