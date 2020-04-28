Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на продление ареста Кузьменко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Апелляционный суд города Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты относительно срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, представленной на постановление Печерского районного суда города Киева от 1 апреля 2020 года о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Юлии Кузьменко началось сегодня около 15.00.
Отметим, что сама Юлия Кузьменко в зале суда отсутствует. Однако, по словам судьи, она присоединится к заседанию с помощью видеоконференцсвязи.
Напомним, 1 апреля Печерский районный суд Киева продолжил содержания под стражей детскому хирургу Юлии Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до 30 мая.
Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета утверждает, что в отдельных заявлениях защиты врача и волонтера Юлии Кузьменко есть несоответствия.
Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.