Дело относительно В.Януковича должно поступить в Оболонский суд завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Оболонском районном суде Киева ожидают, что уголовное производство по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене поступит им из Апелляционного суда Киева 11 апреля. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.
"Ожидаем, что дело поступит завтра после обеда", - сказала пресс-секретарь.
И.Свинаренко объяснила, что как правило корреспонденция поступает в их суд из Апелляционного суда столицы по вторникам, поэтому и рассчитывают на то, что дело в отношении В.Януковича поступит к ним завтра.
Напомним, 14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в Печерский районный суд.
Впоследствии уголовное производство о госизмене Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.
Апелляционный суд Киева 28 марта определил, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича будет рассматривать Оболонский районный суд Киева.
28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева огласил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.