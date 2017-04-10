Справа щодо В.Януковича має надійти в Оболонський суд завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Оболонському районному суді Києва очікують, що кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді надійде їм з Апеляційного суду Києва 11 квітня. Про це повідомила УНН прес-секретар суду Інна Свинаренко.
“Очікуємо, що справа надійде завтра після обіду”, — сказала прес-секретар.
І.Свинаренко пояснила, що як правило кореспонденція надходить до їхнього суду з Апеляційного суду столиці по вівторках, тому й розраховують на те, що справа щодо В.Януковича надійде їм завтра.
Нагадаємо, 14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до Печерського районного суду.
Згодом кримінальне провадження про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.
Апеляційний суд Києва 28 березня визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.