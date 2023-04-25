Дело "Роттердам+": суд начал подготовительное заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня в Высшем антикоррупционном суде начато подготовительное заседание по делу по обвинению 6 человек, причастных к внедрению так называемой формулы «Роттердам+», передает УНН со ссылкой на САП.
Детали
В судебном заседании суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и постановил осуществлять специальное судебное производство (in absentia) в отношении председателя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (далее — НКРЭКУ) и начальника отдела НКРЭКУ (должности указаны на момент совершения преступления), которые скрываются от органа досудебного расследования и суда.
"Подготовительное заседание продолжается. Следующее заседание назначено на 11:00. 1 июня 2023 года", - добавили в САП.
Контекст
14 марта 2023 года прокуроры САП по результатам расследования НАБУ направили в суд обвинительный акт в отношении 6 человек, причастных к внедрению так называемой формулы «Роттердам+».
По оценке следствия введенная формула привела к нанесению в течение 2016-2017 годов 19,357 млрд гривен убытков потребителям электроэнергии. Прокурором также заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного уголовным правонарушением государству на сумму 19,357 млрд гривен.
Среди обвиняемых:
- Председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (далее — НКРЭКУ);
- член НКРЭКУ;
- начальник отдела НКРЭКУ;
- руководитель управления НКРЭКУ;
- заместитель коммерческого директора одной из частных компаний группы – ключевой оператор рынка теплогенерации Украины;
- директор департамента одной из компаний указанной группы (должности указаны на момент совершения преступления).
Действия всех лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Представителям частных компаний инкриминируют пособничество в этом преступлении.
В САП отметили, что несколько раз в этом резонансном производстве принимались решения о закрытии. Несмотря на это, 22.09.2022 руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры принял решение отменить постановление о закрытии этого дела как незаконное и необоснованное.
В тот же день, по результатам совместной работы детективов и обновленной группы прокуроров, а также детального анализа собранных по делу доказательств, принято решение об уведомлении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+», об изменении ранее сообщенного подозрения и сообщение стороне защиты о завершении досудебного расследования.
Досудебное расследование по делу закончено. Обвинительный акт направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.