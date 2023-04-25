Справа "Роттердам+": суд розпочав підготовче засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні Вищому антикорупційному суді розпочато підготовче засідання у справі за обвинуваченням 6 осіб, причетних до запровадження так званої формули «Роттердам+», передає УНН із посиланням на САП.
Деталі
У судовому засіданні суд задовольнив клопотання прокурора САП та ухвалив здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП) та начальника відділу НКРЕКП (посади вказані на момент вчинення злочину), які переховуються від органу досудового розслідування та суду.
"Підготовче засідання триває. Наступне засідання призначено на 11:00. 1 червня 2023 року", - додали у САП.
Контекст
14 березня 2023 року прокурори САП за результатами розслідування НАБУ скерували до суду обвинувальний акт щодо 6 осіб, причетних до запровадження так званої формули «Роттердам+».
За оцінкою слідства запроваджена формула призвела до завдання протягом 2016-2017 років 19,357 млрд гривень збитків споживачам електроенергії. Прокурором також заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням державі на суму 19,357 млрд гривень.
Серед обвинувачених:
- Голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП);
- член НКРЕКП;
- начальник відділу НКРЕКП;
- керівник управління НКРЕКП;
- заступник комерційного директора однієї з приватних компаній групи – ключовий оператор ринку теплогенерації України;
- директор департаменту однієї з компаній зазначеної групи (посади вказані на момент вчинення злочину).
Дії всіх осіб кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Представникам приватних компаній інкримінують пособництво у цьому злочині.
У САП зауважили, що декілька разів у цьому резонансному провадженні ухвалювались рішення про закриття. Попри це, 22.09.2022 керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прийняв рішення скасувати постанову про закриття цієї справи як незаконну та необґрунтовану.
У той же день, за результатами спільної роботи детективів та оновленої групи прокурорів, а також детального аналізу зібраних у справі доказів, прийнято рішення про повідомлення шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+», про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення стороні захисту про завершення досудового розслідування.
Досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до ВАКС для розгляду по суті.