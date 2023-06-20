Дело о закрытом укрытии: прокуратура хочет отправить директора департамента КГГА под домашний арест

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«Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Контекст

Прокуратурой было сообщено о подозрении директору Департамента муниципальной безопасности КГГА (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Следствие установило, что подозреваемый, находясь с 2018 года на должности директора Департамента несет персональную ответственность за организацию и результаты работы данного структурного подразделения по реализации государственной политики в сфере гражданской защиты на территории Киева. Подозреваемый не определил реальные потребности фонда защитных сооружений гражданской защиты в столице, не предоставил никаких предложений по формированию бюджета города по этому вопросу, не организовал работу по созданию фонда защитных сооружений и не обеспечил действенный контроль за их содержанием и состоянием готовности.

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В результате, из 4655 защитных сооружений гражданской защиты только 3041 объект оказался пригодным для использования, остальные являются непригодными и ограниченно пригодными. Часть пригодных для использования защитных сооружений постоянно находились в закрытом состоянии.

С целью сокрытия своей служебной халатности и создания ложного представления об эффективности его работы подозреваемый дал указание подчиненным работникам создать в сети интернет карту укрытий Киева и обеспечить ее наполнение информацией о расположении защитных сооружений гражданской защиты.

При этом на карту укрытий вносились, в том числе, сведения о защитных сооружениях, которые фактически отсутствовали или не были приспособлены для использования.

Киевляне, будучи введенными в заблуждение информацией, размещенной на карте, после оповещения об угрозе воздушной атаки отправлялись по адресам, по которым укрытий не существовало или они были закрыты или не пригодны для использования, чем подвергали себя опасности. О чем в адрес Департамента поступила не одна сотня жалоб, которые были проигнорированы.

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Следует добавить, что подозрение начальнику Департамента было объявлено в рамках расследования трагедии, произошедшей 1 июня 2023 года в Деснянском районе Киева, когда от действия поражающих факторов взрыва ракеты погибли три человека, в том числе малолетний ребенок, еще семь граждан получили травмы различной степени тяжести. Трагедия произошла возле укрытия, расположенного в помещении коммунального медицинского учреждения, двери которого были закрыты.

В ходе следствия установлено, что указанное укрытие является фактически единственным защитным сооружением гражданской защиты, находящимся рядом с домами, в которых жили погибшие и травмированные люди. Остальные простейшие укрытия, нанесенные на карту укрытий города Киева рядом с домами погибших и травмированных, фактически отсутствовали или были закрыты.