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Дело ПриватБанка: суд наложил арест на 3 млн долл. и корпоративные права Яценко

Дело ПриватБанка: суд наложил арест на 3 млн долл. и корпоративные права Яценко

Киев  •  УНН

 • 20696 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда наложила арест на 3 млн долл. бывшего первого заместителя председателя правления ПАО "КБ "Приватбанк" Владимира Яценко и на 1/2 часть долей корпоративных прав, принадлежащих его гражданской жене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, 12 марта Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 26.02.2021, которым частично удовлетворено ходатайство прокурора и наложен арест на имущество, а именно: жилые дома, земельные участки, транспортные средства бывшего первого заместителя председателя правления ПАО "КБ "Приватбанк".

Цитата

"По результатам судебного заседания суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, и отменил постановление следственного судьи в части отказа в удовлетворении ходатайства о наложении ареста на депозитный счет, на котором размещены денежные средства (3 млн долл - ред.), а также на 1/2 часть долей корпоративных прав, зарегистрированных на лицо, с которым подозреваемый проживает одной семьей, но не находится в браке ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в этой части суд принял наложить арест на депозитный счет, принадлежащий подозреваемому, а также на 1/2 часть долей корпоративных прав в уставных капиталах трех предприятий, принадлежащих лицу, с которым подозреваемый проживает одной семьей, но не находится в браке.

Дополнение

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко.

Что было раньше

Высший антикоррупционный суд на 60 дней отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 52 млн 210 тыс. грн экс-первого заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко.

Затем с Яценко внесли залог.

Контекст

Детективы НАБУ 22 февраля сообщили, что в международном аэропорту "Борисполь" экстренно посадили самолет с экс-заместителем председателя правления ПриватБанка Яценко, когда он пытался убежать.

Ему и еще двум бывшим топ-менеджерам ПриватБанка сообщили о подозрении в растрате более 136,89 млн грн.

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